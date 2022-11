Nopietnākā krīze kriptovalūtu tirgus vēsturē jeb kā 48 stundu laikā sabruka nozīmīga kriptobirža

Kriptovalūtu tirgus šonedēļ pārcieš vienu no lielākajiem satricinājumiem savā pastāvēšanas vēsturē. No sākuma lielāko kriptovalūtu vērtība kritās, ņemot vērā ziņas, ka kriptobirža “Binance” iegādājas savu konkurentu FTX. Tomēr pēdējā brīdī “Binance” no darījuma atteicās, un situācija tirgū kļuva vēl sarežģītāka, vēsta “Forbes”.