Zelenskis: Sarunas ar Putinu nav iespējamas, jo viņš turpina runāt ultimātu valodā

"Par to var runāt, kad viņi atzīs sevi par okupantiem un izrādīs gatavību atdot mums visu - zemi, tiesības, brīvību, naudu un, pats galvenais, taisnīgumu. Jo vecākiem, kas zaudējuši savus bērnus, ar naudu nebūs pietiekami, tā viņiem nav prioritāte. Viņiem ir vajadzīgs taisnīgums. Bet pagaidām es neesmu dzirdējis tādus paziņojumus no Krievijas Federācijas - ne no Putina, nedz no vēl kāda cita," sacīja Ukrainas prezidents.