Foto ⟩ Lāpu gājiens, svecīšu siena un tūkstošiem cilvēku: visā Latvijā godina Lāčplēša dienu

Netālu esošajos zālājos tiek veidotas mazākas un lielākas sveču kompozīcijas. Viena no tām ir Latvijas kontūra, kura pakāpeniski tiek piepildīta ar Latvijas karoga krāsu - sarkanām un baltām - svecēm.

Vienu no lielākajiem sveču rakstiem izveidojusi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas saime, pastāstīja klātesošie sveču kompozīcijas veidotāji.

Sveces kā ierasts tiek novietotas pie Rīgas pils mūra, sākot jau no Vanšu tilta.

No plkst.17 līdz pat pusnaktij transportlīdzekļu satiksmei slēgta 11.novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana šajā ielas posmā būs liegta jau no plkst.8.