Notikusi kārtējā gūstekņu apmaiņa: no Krievijas gūsta kopumā atgriezušies vairāk nekā 1100 ukraiņu

Piektdien pēc kārtējās gūstekņu apmaiņas no Krievijas gūsta atgriezušies 45 Ukrainas aizstāvji, līdz ar to kopējais kopš pilna mēroga kara sākuma no Krievijas gūsta atbrīvoto Ukrainas karavīru skaits sasniedzis 1183, pavēstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) pārstāvis Andrijs Jusovs.