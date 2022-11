Vai Sprindžukam taisnība, ka Latvijā ir dārgākā elektrība Eiropā?

Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis Re:Check skaidroja, ka gala cenu dažādiem ražotājiem Latvijā ir atšķirīga, jo to ietekmē arī pieslēguma jauda un noslodze. Pēc viņa teiktā, Latvijā ir salīdzinoši augsta abonēšanas maksa, bet, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, zemāka maksa par katru pārvadīto vienību. “Līdz ar to mums ļoti atšķiras, cik dažādi klienti maksā par vienu megavatstundu atkarībā no tā, cik intensīvi viņi lieto. Lieli patērētāji ar intensīvu noslodzi maksā zemāku cenu, bet neefektīvi – tie, kas ar jaudīgu pieslēgumu patērē maz, maksā vairāk.”