Limbažu novadā pieķerti divi maluzvejnieki, kuri izmantojuši žebērkļus

Pašvaldības policija atgādina, ka zvejniecības likums paredz, ka par zveju bez attiecīgās atļaujas un par zveju aizliegtā vietā, kā arī par aizliegtu rīku un paņēmienu izmantošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai - no 275 eiro līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 eiro līdz 4300 eiro, aizliedzot izmantot zvejas tiesības un laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.

Par pārkāpumu piemēro arī administratīvo sodu par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem. Fiziskām personām tas noteikts no 280 līdz 700 eiro, juridiskām - no 700 līdz 4300 eiro. Ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā konstatēts būtisks kaitējums, pārkāpējam draud kriminālatbildība. Krimināllikumā noteikts, ka par zivju vai ūdensdzīvnieku ķeršanu vai citādu iegūšanu bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā laikā vai aizliegtās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga iegūšana), ja ar to radīts būtisks kaitējums, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.