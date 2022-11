Levits jaunnedēļ varētu nominēt Kariņu premjera amatam

AS pienāksies jau pašlaik ieņemtais Saeimas priekšsēdētāja amats un vēl četri amati valdībā - iekšlietu ministra, zemkopības ministra, veselības ministra un reģionālās attīstības un digitalizācijas lietu ministra amats.

Koalīcijas sarunās iepriekš iezīmējušās domstarpības starp JV un AS pārstāvjiem par nākamo darbību. Kariņš sākotnēji gaidīja AS atbildi uz politiķa piedāvāto atbildības jomu sadalījumu. Savukārt AS sākotnēji vēlējās strādāt pie valdības deklarācijas izveidošanas, tajā skaitā, noskaidrot, ar kādu finansējumu dažādām nozarēm būs iespēja rēķināties.