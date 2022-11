Kučinskis valdības veidošanas procesu sauc par dīvainu

Uz jautājumu, ir vai nav panākta vienošanās par AS dalību koalīcijā, viņš atbildēja, ka viss, kas par to izskanējis publiskajā telpā, "droši vien ir pa vidu".

No politiķa teiktā izriet, ka pirms koalīcijas aizveidošanas AS grib redzēt nākamā gada valsts budžeta projektu ar lielāku detalizāciju, un jau tagad esot skaidrs, ka nākamgad Latvija nevarēs atļauties tik lielu budžeta deficītu kā šogad. Tomēr, lai nekavētu procesu, AS patlaban esot gatava strādāt pie topošās valdības deklarācijas izstrādes.