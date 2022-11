FOTO ⟩ Latvijā ienāk jauni elektroauto no Beļģijas

Ar divvietīgo kabīni aprīkotais "Addax" no cenas viedokļa ir pielīdzināms lētākajām vieglajām elektriskajām automašīnām. Bāzes modelis maksā 35 100 eiro (bez PVN). Pārvietojoties pilsētas satiksmē, 12 kW elektrodzinējs nodrošina lielisku paātrinājumu. Atkarībā no izvēlētās versijas auto maksimālais ātrums sasniedz 55‒70 km/h, bet nobraukums ar pilnu uzlādi – 87-132 kilometrus.

"Iegādājoties "Addax", nav jāpērk atsevišķa uzlādes stacija. Ar standarta lādētāju tukšu akumulatoru no standarta 16 A kontaktligzdas var uzlādēt 6,5 stundu laikā. Savukārt, izmantojot ātro lādētāju, tam būs nepieciešams uz pusi īsāks laiks, tomēr tiešas nepieciešamības pēc tā nav. Darba dienas beigās pieslēdzot auto pie strāvas tīkla, ar apsildes pārklāju aprīkotais akumulators no rīta būs gatavs darbam pat aukstās ziemās," par vienu no galvenajām Beļģijas elektroauto priekšrocībām stāsta Vanags.