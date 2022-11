Smiltēns: Veselības nozares problēmas varēs risināt, ja JV kā otrais partneris arī uzņemsies par to atbildību

Smiltēns kritiski novērtēja to, kā tika sākta saruna par atbildības jomu sadalījumu, ka premjers "izvilka no žaketes" papīra lapu ar savu atbildības jomu piedāvājumu un "pieprasīja nekavējoties dot atbildi "jā vai nē"". Taču kopumā tik bieži esot izskanējusi pieeja "vai nu pieņemiet nosacījumus vai koalīcijas nebūs", ka šāda paustā pozīcija vairs netiek uztverta nopietni, atzīmēja AS līderis.

AS esot lūgusi Kariņam skaidrot, kas ir bijis par pamatu šādam atbildības jomu sadalījumam, taču skaidru pamatojumu neesot saņēmusi.

Smiltēns arī vērsa uzmanību, ka viens no kritērijiem ministru izvēlē no Kariņa puses esot sabiedrības uzticība, tātad jābūt ievēlētam Saeimā, vai arī no tiem, kuri nav kandidējuši. Uz norādi, ka no JV līdera pirmdien paustā secināms, ka par ministriem var kļūt arī tie, kuri ir kandidējuši un nav tikuši ievēlēti, taču nav arī redzami izsvītroti, AS politiķis atbildēja, ka partiju apvienības frakcijas sēdē premjers esot sniedzis citu skaidrojumu. Smiltēns atzīmēja, ka tā kā Kariņa izteikumi mainoties "pa dienām", esot grūti izsekot, kāds tieši ir JV politiķa viedoklis šajā jautājumā.