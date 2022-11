"Apvienotais saraksts" piedāvās partijām parakstīt vēl vienu memorandu

Partijas "Apvienotais saraksts" pārstāvji - 14. Saeimas deputāts Edgars tavars (no kreisās), Ministru prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlēns un Liepājas partijas priekšsēdētājs Uldis Sesks tikšanās laikā ar partijas "Jaunā vienotība" pārstāvjiem, kurā pārrunās atbildības jomu sadalījumu valdībā.

Partiju apvienība "Apvienotais saraksts" (AS) piedāvās potenciālās koalīcijas partijām - Nacionālajai apvienībai (NA) un partiju apvienībai "Jaunā vienotība" parakstīt vēl vienu memorandu, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu žurnālistiem sacīja viens no AS dibinātājiem, uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns.