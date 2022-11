ASV un sabiedrotie izmeklēs raķetes eksploziju Polijā

"Mēs nodrošināsim to, ka mēs izprotam, tieši kas noticis (..) un tad mēs kolektīvi noteiksim mūsu nākamo soli," sacīja Baidens pēc sarunām ar G7 valstu un citu Eiropas valstu līderiem.

Atbildot uz jautājumu, vai šī raķete, kas nogalināja divus cilvēkus Pševodovas ciemā pie Ukrainas robežas, bija izšauta no Krievijas, Baidens sacīja, ka ir "provizoriska informācija, kas to apstrīd".

"Ir maz ticams (..) ka tā tika izšauta no Krievijas. Bet redzēsim," teica Baidens.

Baltais nams ar sabiedrotajiem tomēr ir reaģējuši piesardzīgi. Arī Polijas prezidents Andžejs Duda mēģināja mazināt saspīlējumu, sakot, ka nav "nepārprotamu pierādījumu" par to, kas un no kurienes izšāva šo raķeti, un ka viņš to uzskata par "izolētu" incidentu. "Nekas mums nenorāda, ka būs vēl citi [šādi incidenti]," teica Duda.