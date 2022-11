Teksta tiešraide ⟩ Polijā nokritusī raķete: sabiedrotie pagaidām piesardzīgi; gaidāma NATO vēstnieku tikšanās

Polijas prezidents Andžejs Duda mēģināja mazināt saspīlējumu, sakot, ka nav "nepārprotamu pierādījumu" par to, kas un no kurienes izšāva šo raķeti, un ka viņš to uzskata par "izolētu" incidentu. "Nekas mums nenorāda, ka būs vēl citi [šādi incidenti]," teica Duda.