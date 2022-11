Ķemeros atklāta strēlnieku “Ķemeru Anniņa”

3,5 metrus augstā skulptūra ir izgatavota no lāzergrieztām alumīnija plāksnēm un novietota skvēra centrā, kur tā aplūkojama no dažādiem skatpunktiem. Objekta slāņveida konstrukcija veido optisku ilūziju – raugoties uz skulptūru no atšķirīgiem leņķiem, tēla siluets mainās. Nepastāvīgā forma ir atsauce uz dažādajām mīta interpretācijām, kas saplūst Ķemeru Anniņas tēlā. Skulptūra atveido jaunu sievieti pastaigas brīdī, tās pozā izteikta melanholija un vieglums. Figūra ar nolūku veidota bez postamenta, lai iekļautos vidē un uzsvērtu attēlotā momenta ikdienišķumu un intimitāti. Projektā ainaviski labiekārtots arī skvērs – izveidoti apstādījumi, ierīkoti soliņi un gaismas laternas.