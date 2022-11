Kuru filmu šonedēļ vēlētos noskatīties TV un radio personība Māris Grigalis?

Turpina TV un radio personība Māris Grigalis: »Es šonedēļ labprāt noskatītos filmu par Aretas Franklinas dzīvi »Respect», jo viens no maniem iecienītākajiem kino žanriem ir koncertfilmas ar biogrāfisku stāstu. Ne vienu reizi vien, skatoties filmas par ievērojamiem māksliniekiem, piemēram, Frediju Merkuriju vai Eltonu Džonu un izdzīvojot viņu stāstus, esmu patiesi aizkustināts. Jebkurā filmā ļoti novērtēju izvēlēto mūzikas skaņu celiņu, jo, lai filma »aizķertu», 40% no filmas skatīšanās pieredzes nosaka tieši izvēlētā mūzika, kas reizēm var aizkustināt līdz asarām. Labs piemērs šādām filmām ir arī pasaulslavenais režisora Deivida Kamerūna šedevrs »Titāniks», kur izvēlētā mūzika spēj tik ļoti aizraut un atvērt cilvēku dvēseles, ka neviens nevar palikt vienaldzīgs. Turpretim no latviešu filmām atmiņā spilgti palicis Dzintara Dreiberga režisētais »Dvēseļu putenis», kas noteikti iederēsies patriotu mēnesī - novembrī.»