"Sadales tīkls": Saules paneļu atmaksāšanos nosaka elektroenerģijas cena, nevis sadales pakalpojums

"Šīs mājsaimniecības ietekmēs sadales tarifa fiksētās daļas pieaugums, bet tas nenozīmē, ka kļūst neizdevīgi saules paneļi, jo tie neaizvieto sadales pakalpojumu, bet gan nepieciešamību pirkt elektrību no kāda cita," pauž Jansons.

Viņš piekrīt, ka zaļās enerģijas ražošanas komerciālajiem projektiem tarifs pieaugs par 570%. Par to arī "Sadales tīkls" esot paudis bažas, un turpināšot to darīt. Iemesls šādam tarifa pieaugumam esot tas, ka AS "Augstsprieguma tīkls" nepiemēro "Sadales tīklam" ražotāju tarifu, attiecīgi par visām jaudām tiek maksāts patērētāju tarifs. Arī situācijās, kad jaudas būtu mazināmas, jo patērētājiem tās nav nepieciešamas, ražotāju rezervētās jaudas liedzot samazināt transformatoru jaudas.