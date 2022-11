Gada rīdzinieka balvu saņem biedrība "Tavi draugi"

Biedrības pārstāvji pateicās ikvienam, kas iesaistās tās darbībā, atbalstot un sniedzot palīdzību Ukrainas bēgļiem. "Mēs - maza cilts. Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba - tā mums ir milzu, un tā tas arī būs," biedrības pārstāve citēja dzejnieku Raini. Biedrības dibinātājs Ulvis Noviks atzīmēja, atbalstu ukraiņiem ir izdevies sniegt ne vien pateicoties biedrības cilvēkiem, bet arī domes deputātiem un iedzīvotājiem, jo atbalsts no viņiem esot ļoti patīkami pārsteidzošs. "Šis ir tas laiks, kad mēs varam pārliecināties, ka esam ļoti vienota, spēcīga un stipra valsts," sacīja Noviks.

Atzinības raksts tika pasniegts arī mūziķim Ralfam Eilandam, kurš rīkojis koncertus un ziedošanas akcijas Ukrainas atbalstam. Eilands pateicās par apbalvojumu, sakot, ka to ļoti novērtē. Mūziķis sacīja, ka lepojas, ka ir rīdzinieks un aicināja arī citus par to justies lepniem. "Lai arī man patīk izbraukt uz Berlīni, Milānu, uz Viļņu, man vienmēr patīk atgriezties Rīgā. Šī ir mana pilsēta, es to mīlu, un man patīk, cik daudz un dažādi cilvēki šeit dzīvo," pauda Eilands, sveicot ikvienu valsts svētkos.