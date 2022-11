Pirmdienas rītā sabiedriskais transports Rīgā kavē līdz pusstundai

Pa valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas un Vidzemes šosejām visā to garumā, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, kā arī pa Rīgas apvedceļu visā tā garumā.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Jelgavai, pa Liepājas šoseju visa maršruta garumā, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Usmai un pa Liepājas-Rucavas ceļu.