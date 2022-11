Saeimas pirmais lēmums varētu būt jaunas Klimata ministrijas izveide

Viņa norādīja, ka deputāti ir iesaistīti valdības veidošanā, līdz ar to patlaban jau tiek veikts aktīvs darbs. Šonedēļ tiks apstiprinātas parlamenta komisijas, no rīta visām frakcijām jāpiesaka savu deputātu saraksts darbam katrā no komisijām. Trešdien, 23.novembrī, komisiju sastāvs varētu tikt apstiprināts Saeimā, savukārt trešdien un ceturtdien, 24.novembrī, varētu notikt komisiju pirmās sēdes, kurās tiktu ievēlēta to vadība.