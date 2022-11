Video ⟩ Automašīnas Ukrainas aizstāvjiem palīdz sarūpēt arī ārzemēs dzīvojošie latvieši

Pirmdien ceļā uz Ukrainu devusies auto kolonna, kas pagājušajā naktī ieradās Latvijā no Norvēģijas. Tās ir automašīnas, kas iegādātas Skandināvijā, bet Latvijā nokļūst ar brīvprātīgo palīdzību.

Kolonna tiek veidota vidēji no piecām līdz desmit automašīnām, kas ceļu uz Ļvivu sāk no Rīgas. Gan ceļā no ārzemēm uz Latviju, gan pāri robežai uz Ukrainu pie stūres sēžas brīvprātīgie palīgi.