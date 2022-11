Levits nominē Kariņu Ministru prezidenta amatam

JV pēc vēlēšanām pauda vēlmi, lai koalīciju veidotu četri politiskie spēki - JV, "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA) un "Progresīvie", taču AS un NA "ideoloģisko iebildumu" dēļ "Progresīvie" no sarunām tika izslēgti un pašlaik notiek darbs pie tādas valdības izveides, kurā strādātu trīs partijas - JV, AS un NA.