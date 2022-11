Aģentūra AP atlaidusi žurnālistu, kurš vēstīja par Krievijas raķetes nokrišanu Polijā

Kā ziņo laikraksts “The Washington Post”, Laporta no darba atlaists pēc iekšējās izmeklēšanas AP. Šajā izmeklēšanā secināts, ka žurnālists, saņēmis informāciju no anonīma avota ASV izlūkdienestos, pārliecinājis medija redaktorus publiskot šo informāciju, neiegūstot tādu pašu informāciju no cita neatkarīga avota, apgalvojot, ka informācijas publicēšanu esot apstiprinājis vecākais redaktors.