Aktīvisti vēstulē valsts vadībai lūdz atlaist Daugavpils domi

Pāris desmiti sabiedriski aktīvu daugavpiliešu ir vērsušies ar atklātu vēstuli pie Saeimas, Ministru kabineta un masu medijiem, mudinot atlaist Daugavpils domi, informēja viens no vēstules autoriem, Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks, kurš pēdējās pašvaldību vēlēšanās Daugavpilī kandidēja no Latgales partijas saraksta, taču netika ievēlēts, bet pēdējās Saeimas vēlēšanās kandidēja no Nacionālās apvienības saraksta un arī netika ievēlēts.