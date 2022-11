Apstiprināts jaunais Saeimas komisiju sastāvs un ievēlēti komisiju vadītāji

Pieprasījumu komisijā darbosies Hosams Abu Meri (JV), Arvils Ašeradens (JV), Česlavs Batņa (AS), Augusts Brigmanis (ZZS), Anda Čakša (JV), Gundars Daudze (ZZS), Iļja Ivanovs ("Stabilitātei"), Inese Kalniņa (JV), Aleksandrs Kiršteins (NA), Līga Kļaviņa (ZZS), Linda Liepiņa (LPP), Lauris Lizbovskis (AS), Jānis Patmalnieks (JV), Viktors Pučka ("Stabilitātei"), Jana Simanovska (P), Edvīns Šņore (NA).

Publisko izdevumu un revīzijas komisijā strādās Skaidrīte Ābrama (P), Inga Bērziņa (JV), Andris Bērziņš (ZZS), Andrejs Ceļapīters (JV), Ilze Indriksone (NA), Krišjānis Kariņš (JV), Dmitrijs Kovaļenko("Stabilitātei"), Rihards Kozlovskis (JV), Linda Matisone (AS), Ramona Petraviča (LPP), Viktorija Pleškāne ("Stabilitātei"), Jānis Skrastiņš (JV), Andris Šuvajevs (P), Viktors Valainis (ZZS), Jānis Vitenbergs (NA), Aiva Vīksna (AS).

Nacionālās drošības komisijas darbā piedalīsies Uldis Augulis (ZZS), Kaspars Briškens (P), Igors Judins ("Stabilitātei"), Vilis Krištopans (LPV), Māris Kučinskis (AS), Ainārs Latkovskis (JV), Ināra Mūrniece (NA).

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā gatavi darboties ir Raimonds Bergmanis (AS), Oļegs Burovs (LPV), Artūrs Butāns (NA), Mārtiņš Daģis (JV), Jānis Dombrava (NA), Glorija Grevcova ("Stabilitātei"), Juris Jakovins (ZZS), Andrejs Judins (JV), Armands Krauze (ZZS), Ingmārs Līdaka (AS), Anna Rancāne (JV), Ainārs Šlesers (LPV), Andrejs Vilks (ZZS), Agita Zariņa-Stūre (JV), Edgars Zelderis (P).

Eiropas lietu komisijā strādās Edmunds Cepurītis (P), Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV), Jekaterina Dorošķeviča ("Stabilitātei"), Jānis Grasbergs (NA), Rihards Kols (NA), Kristaps Krištopans (LPV), Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV), Kaspars Melnis (ZZS), Igors Rajevs (AS), Harijs Rokpelnis (ZZS), Uģis Rotbergs (JV), Evika Siliņa (JV), Zane Skujiņa-Rubene (JV), Edvards Smiltēns (AS), Māris Sprindžuks (AS), Andris Sprūds (P).