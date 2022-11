Iespēja veidot drošāku, gudrāku un labāku sabiedrību - tādu, kādu to gribam redzēt

Kristas pārraudzībā ir probācijas programmu joma, kas sastāv no deviņām korekcijas un divām rehabilitācijas programmām – programmu izstrāde, licencēšana, analīze un politikas īstenošana, kā arī darbinieku izglītošana to īstenošanai. Probācijas programmas sastāv no grupu nodarbībām, kur probācijas speciālisti strādā ar klientiem, viņu domāšanu, dzīves prasmju un zināšanu pilnveidošanu. Šis darbs ļoti sasaistās ar Kristas izglītību – klīniskais psihologs, jo tieši klīniskā psiholoģija sniedz ļoti labu izpratni par cilvēku funkcionēšanu un to, kas var noiet greizi, kāpēc un kādas ir sekas vieniem vai citiem lēmumiem cilvēka dzīvē.