Vegānā luksusa auto – kas tie tādi?

No otrreizējiem materiāliem izgatavoti interjera elementi ir atrodami Range Rover flagmanī, Range Rover Evoque un elektroauto Jaguar I-PACE. Pēdējā plaši izmantots augstas kvalitātes Kvadrat audums, ko izgatavo no plastmasas pudelēm. Vidēji viena salona apdarē jaunu dzīvi izdzīvo 53 pudeles.

Tieši tekstilrūpniecības pārpalikumi un plastmasa ir viens no lielākajiem globālā piesārņojuma avotiem, tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta dažādiem mēģinājumiem to mazināt. “Tekstilindustrija pašlaik meklē veidus, kā atteikties no sintētiskajiem materiāliem un izmantot to, kas aug vai ataug, piemēram, vilnu. Taču arī šeit ir problēmas. Teiksim, kokvilna ir atjaunojams resurss, taču tās ceļš līdz lietderīgai izmantošanai rada lielu piesārņojumu. Tās audzēšanai nepieciešams daudz ūdens, savukārt otrreizējai pārstrādei vajag ķimikālijas, process pats par sevi ir ļoti energoietilpīgs, un parasti tam izmanto to pašu fosilo degvielu,” skaidro Simons.