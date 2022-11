Ilgtspējīgi risinājumi: ko tas nozīmē auto pircējam?

Ņemot vērā darbības specifiku, autoražotājiem ir jāaprēķina emisijas ne tikai no saviem galaproduktiem, bet arī no visas darbību ķēdes, kas ietver ražošanu, trešo pušu ieguldījumu, pārdošanu un virkni citu procesu.

Taču uzņēmums neaprobežojas tikai ar ekoloģiski tīriem produktiem. Ja salīdzina ar 2019. gadu, tad jau līdz 2030. gadam Jaguar Land Rover tiešo siltumnīcefekta gāzu emisijas no auto ražošanas un savas darbības būs samazinājis par 46%. Kompānija ir apņēmusies to samazināt arī uz vienu transportlīdzekli – vidēji par 54% visā ražošanas ķēdē un par 60% visā tā kalpošanas laikā. Šos skaitļus uzņēmums noteica sadarbībā ar zinātniekiem no Science Based Targets iniciatīvas.