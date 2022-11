ES strauji samazinājusi Krievijas energoresursu importu

Pēc “Eurostat” datiem, līdz šī gada pirmajam ceturksnim enerģijas daļa, kas tika importēta no Krievijas, bija ļoti stabila un vidēji svārstījās no 26 līdz 27,6%. Šī daļa strauji nokritās otrajā ceturksnī un turpināja samazināties arī trešajā ceturksnī.

Tiek norādīts, ka Eiropas Savienība jau otrajā ceturksnī sāka vairāk energoresursu importēt no Lielbritānijas un ASV – energoresursu importa daļai no šīm valstīm esot par 1,4% augstākai nekā importam no Krievijas. Trešajā ceturksnī šī starpība palielinājās līdz 4,8%. Izdalot atsevišķi, no ASV energoresursu importa daļa ir 12,2%, bet Lielbritānijas – 7,7%.