Polijas prezidents: Vācijas "Patriot" izvietošana Ukrainā būtu labākais variants arī Polijas aizsardzībai

"Skatoties no militārās perspektīvas, labākais variants, arī no Polijas aizsardzības viedokļa, būtu šīs raķetes izvietot zināmā attālumā no Polijas robežas Ukrainas teritorijā," preses konferencē Kauņā pēc tikšanās ar Latvijas, Lietuvas un Rumānijas prezidentiem sacīja Duda.