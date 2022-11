Daudzviet Latvijā ceļi sestdienas rītā ir slideni

Starp valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā, uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai, uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Olainei, uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem un posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai, uz Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, uz šosejas Grebņeva-Medumi (A13) posmā no Špoģiem līdz Grebņevai, kā arī Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā un Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā.