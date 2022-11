Pakrojas muižā iedegās pūķi - tika atklāts gaismas festivāls

Pakrojas muižas Barons priecājas par festivāla atklāšanu un iespēju sniegt tā viesiem tik nepieciešamo gaismu un labestības sajūtu: "Mūsu festivāls pārsteigs arī tos, kas jau ir redzējuši visu, un būs tā vieta, kur šoziem būs iespēja smelties maģisko enerģiju, kas jūs pavadīs visu gadu: no neredzētām būtnēm un pat paša uguns valdnieka pūķa, kas ieguvis milzu laternu veidolu. Ikviens jutīsies šeit, kā īstajos svētkos!"

Pakrojas muiža atrodas pavisam netālu no Bauskas un Jelgavas, un vien divu stundu braucienā no Rīgas. Tā ir ne tikai Lietuvā lielākā muižas saimniecība, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā, kas ir ieguvusi Lietuvas „Gada tūrisma objekts 2018., 2019., 2021.“ titulu. Šeit ik gadu notiek unikāli ziedu un gaismu festivāli, kā arī tiek atdzīvinātas XIX gs. muižas dzīves ainas. Vairāk par festivālu: www.pakrojasmuiza.lv