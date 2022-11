Tallinas šoseja, kur sestdien notika divas avārijas, esot vairākkārt tīrīta

Tallinas šoseja ir valsts galvenais autoceļš, tam ir noteikta augstākā uzturēšanas klase. Sestdien šosejas posmā no 36. līdz 101. kilometram uzturēšanas darbi veikti vairākas reizes.

No plkst.4.20 līdz 6.20 attiecīgajā autoceļa posmā veikta slīdamības samazināšana, kaisot mitrā sāls materiālu, bet no plkst.14.15 līdz 17.15 tika veikta brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz deviņiem metriem un vienlaicīgi mitrā sāls kaisīšana.