Elektroauto elektrības cenu pieauguma ēnā. Eksperts skaidro, vai pamats satraukumam

Kāpēc uz šādu atbalstu nevarētu pretendēt arī IT vai jebkuras citas nozares uzņēmumi? Noteikti būtu nepieciešams valstiskā līmenī domāt par to, kā motivēt uzņēmējus veidot savus elektroauto parkus. Sevišķi svarīgi tas būtu uzņēmumiem, kuriem ir būtiski īstenot striktas klimatneitralitātes programmas, jo to pieprasa ārvalstu, īpaši Skandināvijas valstu, sadarbības partneri."