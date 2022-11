Deputāti noraida priekšlikumu par brīvprātīgu VAD

Pēc diskusijas šajā jautājumā par iniciatīvas tālāku skatīšanu balsoja "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei" deputāti , savukārt pret tās tālāku vērtēšanu bija pārējo politisko spēku parlamentārieši no "Jaunās vienotības", Zaļo un zemnieku savienības, "Apvienotā saraksta", Nacionālās apvienības un "Progresīvajiem".

Līdz ar to idejas autors aicina no VAD likumprojekta izslēgts punktu, kas paredz, ka VAD iesauc vīriešus no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam.