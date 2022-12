Viss labākais - bērniem! Kā Tramps ar savu sabiedroto krāpās ģimenes dēļ

Pēc tam nāca Trampa trešā bērna – Ērika kārta. Ē. Tramps pabeidza Džordžtaunas universitāti 2006. gadā. Gadu vēlāk viņš iegādājās dzīvokli ēkā “Trump Park East” par 2,04 miljoniem dolāru. Nesen publicētie dokumenti liecina par to, ka teju visu naudu dzīvokļa iegādei viņš saņēmis no dēva. Tramps savā atskaitē ierakstīja vēl vienu aizdevumu ar nosaukumu “Ēriks (100CPS)”. Vēlāk Ē. Tramps iegādājās vēl trīs dzīvokļus pirmā īpašuma tuvumā. Vienu no trešās puses, bet divus no sava tēva ar lielām atlaidēm. Nav skaidrs, vai viņš maksāja kādus nodokļus no tēva dāvinājumiem.