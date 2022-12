Ieteikumi drošai braukšanai ziemā, kas noderēs ikvienam

Līdz ar pirmo sniegu pieaudzis to KASKO un OCTA atlīdzību pieteikumu skaits, kas vistiešākajā veidā saistīti ar ziemas laikapstākļiem, sniegu un ledu, liecina apdrošināšanas sabiedrības ERGO dati. Viena no svarīgākajām lietām drošai braukšanai ir atbilstošas ziemas riepas, kas obligātas no 1. decembra. Taču, kā atzīst "Drošas Braukšanas Skolas" (DBS) vadītājs Jānis Vanks, ne mazāk izšķiroša ir braukšanas kultūra, prasme tikt galā ar nestandarta situācijām un pārvaldīt savu auto.