Uz Vidzemes šosejas aktivizētas elektroniskās ceļazīmes

Elektroniskās ceļazīmes atrodas uz valsts galvenā autoceļa Rīga-Sigulda-Veclaicene posmā no 14,7 kilometra līdz 191,5 kilometram.

Kā norāda LVC, Igaunijā projekta ietvaros ar elektroniskajām ceļazīmēm aprīkots posms no Tallinas uz Tartu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 30. novembrim. Tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,6 miljoni eiro, tostarp Latvijas partnera daļa ir 1,26 miljoni eiro, no kuriem 8% līdzfinansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.