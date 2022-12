Ko dāvināt Ziemassvētkos? Martas Grigales dāvanu meklējumi t/c “Origo”

Ne visi ir gatavi svētkos saņemt meistarklases pie mākslinieka, atklājot sevī gleznotāju. Taču var atvieglot šo uzdevumu un uzdāvināt audeklu ar norādēm, vai radīt pašam savu mākslas darbu, nemaz nepametot savu māju! “Es domāju, ka Kunst&Hobi jūs atradīsiet ne to vien, sagādājot dāvanu, kas ļaus jūsu mīļajiem izpausties radoši! Audekls ar ciparu-krāsu norādēm derēs jebkuram sagatavotības līmenim un vecuma grupai,” saka Marta, izvēloties audeklu ar Itālijas ainavu. (STANDARD KIT, PAINTING BY NUMBERS, “ITALY, MONAROLA” 35X45CM 17,00 EUR, Kunst&Hobi)

Izvēle ir labākā dāvana, to der atcerēties! Un tieši dāvanu kartes ir tās, kas ļauj dāvanas saņēmējam izvēlēties pašam, ko no lielā t/c “Origo” produktu un pakalpojumu klāsta izraudzīties. “Origo” dāvanu karte darbojas kā norēķinu karte, līdz ar to sev kaut ko “uzdāvināt” var vairāk nekā vienu reizi, izpētot piedāvājumu starp vairāk kā 150 veikaliem un pakalpojumu sniedzēju vietām tirdzniecības centrā. “Man pašai ļoti patīk saņemt dāvanu kartes, jo dažreiz tikai es pati zinu, ko visvairāk vēlos sev uzdāvināt. Tāpēc nepiekrītu tiem, kas domā, ka šāda dāvana ir bezpersoniska - tieši otrādi, tā parāda rūpes un vēlēšanos nekļūdīgi iepriecināt un palutināt. Turklāt dāvinātājs var izvēlēties jebkādu nominālu, tādējādi jau pašā dāvanu kartē iekļaujot kādu nozīmīgu skaitli, kas viņam un dāvanas saņēmējam ir īpašs,” norāda Marta, uzsverot to, ka dāvanu karti var iegādāties par jebkādu summu no 10 – 150 EUR apmērā sev vēlamā nominālā, piemēram, 33.33 EUR, tādā veidā dāvinot arī simbolisku nozīmi, izvēloties tuviniekam svarīgu skaitli.