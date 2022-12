85,3% legionelozes gadījumu reģistrēti Rīgas reģionā

Kopumā šī gada 11 mēnešos Latvijā paņemti un testēti 201 karstā un aukstā ūdens paraugi - no tiem pozitīvi bija 69 jeb 32,9% paraugi.

Veicot ūdens paraugu testēšanu "Legionella spp." baktēriju noteikšanai, legionelozes gadījumu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkā, legionellas visbiežāk tika konstatētas karstā ūdens paraugos 57% no 100 testētajiem paraugiem, savukārt no pārbaudītajiem 110 aukstā ūdens paraugiem pozitīvi bija tikai 10%.

No ņemtajiem ūdens paraugiem karstā ūdens paraugos 50% no 100 testētajiem paraugiem ūdens temperatūra ņemšanas laikā bija zemāka par 50 grādiem pēc celsija, savukārt no pārbaudītajiem 110 aukstā ūdens paraugiem 23 jeb 20,9% paraugos ūdens temperatūra bija virs 20 grādiem pēc celsija.