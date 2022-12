Armijai nozagtās iekārtas bijis ASV dāvinājums, dažādas preces iznestas teju desmit gadu garumā

Tiesai nosūtītajā lietā četrus nu jau bijušos karavīrus apsūdz par šaujamieroču munīcijas piesavināšanos un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Raidījums noskaidrojis, ka starp apsūdzētajiem ir Deniss Artamonovs, ilggadējs Militārās policijas karavīrs, kurš agrāk, vēl pirms šiem notikumiem, vadījis arī vienu no apbruņojuma noliktavām, bet pēdējos gadus strādājis Apvienotajā štābā. Vēl viens no apsūdzētajiem - apbruņojuma noliktavas speciālists, Konstantīns Firsovs, kurš Nodrošinājuma pavēlniecībā dienēja kopš 2012. gada. Viņš strādā uzņēmumā, kas darbojas ar kara vēstures rekonstrukciju. Lietā nav faktu par to, ka armijas preces būtu nonākušas šeit.