Uzlādējamie hibrīdi ir un būs, arī SUV klasē

Tā kā transportlīdzekļu tirgus gaida strauju elektroauto ienākšanu, daudzi ir neziņā, kāds būs no elektrotīkla uzlādējamo hibrīdauto (PHEV) liktenis. Lai gan to pārdošanas apjomi Eiropā turpina pieaugt un šogad ir sasnieguši gandrīz desmito daļu tirgus, daudzi cilvēki, kas vēlas iegādāties videi draudzīgāku transportlīdzekli, jautā, vai nevajadzētu vienkārši pāriet no iekšdedzes dzinēja uz pilnībā elektrisku modeli.