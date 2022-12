Sportiskie elektroauto drīz būs klāt!

“Vienlaikus radot gan bailes, gan sajūsmu, skaļā sporta motoru rēkoņa ir likusi satraukumā trīsēt neskaitāmām paaudzēm. To gandarījumu, kas rodas no šāda “metāla briesmoņa” savaldīšanas, ir pat grūti aprakstīt – reta lieta rada tādu sajūsmu. Taču auto pasaule mainās, un jāmainās arī sporta segmentam. Manuprāt, iespēja izbaudīt īsti sportisku auto saglabāsies, un, iespējams, pakāpeniski veidosies arī citāds priekšstats par to, kā tam jāskan. Man personīgi lielāko prieku dod izjūtas, cik precīzi es spēju kontrolēt mašīnu,” saka žurnāla Klubs auto apskatnieks un konkursa Latvijas Gada auto tiesnesis Toms Timoško.