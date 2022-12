Viņš norādīja, ka Krievijas vara stāsta par tās vēlmi atbrīvot Ukrainu no nacisma, bet, ja uz iedzīvotājiem tiek raidītas raķetes, par kādu glābšanu Krievija var runāt. Miščenko minēja, ka, piemēram, Maskavā apcietināts cilvēks par to, ka viņš dziedāja ukraiņu dziesmu.

"Kas ir nacisms? Viņiem nacisms nozīmē visu to, kas nav [Krievijas prezidents Vladimirs] Putins.

Grāmatā stāstīs par to, ka 54 karavīri apvienojās grupējumā, lai varētu veikt noziedzīgas darbības. Grupa izvaroja cilvēku ar invaliditāti un kādu meiteni 15 gadu vecumā. Pēc vēstnieka paustā, grāmata ir dokumentāls apliecinājums noziegumiem, ko pastrādāja tie, kas "it kā" atbrīvoja Latviju no nacisma, ieviešot rašismu un komunismu.