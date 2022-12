Partiju apvienība "Attīstībai/Par!" turpinās pastāvēt; "Latvijas attīstībai" vēlēs jaunu partijas valdi

Politiķe skaidroja, ka partijas apvienojās politiski ideoloģisku apsvērumu dēļ. Īpaši svarīga loma apvienībai esot Eiropas līmenī, jo Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ivars Ijabs ir ievēlēts no AP saraksta un pārstāv visas partijas.

Tomēr tas, vai partijas nākotnē varētu atkal apvienoties, būs atkarīgs no to attīstības kursa - vai tās politiskajos uzstādījumos tuvināsies vai attālināsies, skaidroja "Kustības "Par"" līdzpriekšsēdētāja. Tāpat tas būšot atkarīgs no kopējās politiskās situācijas, vēlētāju pieprasījuma un citiem apstākļiem. Šis lēmums būs jāpieņem nākamgad, gatavojoties EP vēlēšanām, atzīmēja Voika.