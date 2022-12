Skaistumkopšanas salonu ķēdes "Kolonna" pārvaldītājs pasludināts par maksātnespējīgu

Atbilstoši pēdējam līdz šim publiskotajam finanšu pārskatam, kas ir par periodu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"" apsaimniekoja divas viesnīcas - "Kolonna Hotel Brigita" un "Kolonna Hotel Rēzekne".

Uzņēmuma apgrozījums no pamatdarbības - izmitināšanas viesnīcās - finanšu gadā, kas ilga no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, bija 799 178 eiro, savukārt kompānijas zaudējumi sasniedza 52 170 eiro. Vienlaikus kompānijas ieņēmumi no skaistumkopšanas pakalpojumiem, sporta kluba un kosmētikas tirdzniecības veidoja kopumā 2,572 miljonus eiro.