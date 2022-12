Rīgā sniegu tīra teju 100 tehnikas vienības

Šajā sezonā ārpus centra teritoriju īpašniekiem, kuru īpašumiem piegulst ietves, jāturpina ietvju kopšana tāpat kā iepriekš. Pēc snigšanas ietvju attīrīšana no sniega pirmo reizi jānodrošina līdz plkst.8. Ilgstošas snigšanas laikā tīrīšana jāveic pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos. No sniega jāattīra 50% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m. Ietvju kaisīšanai drīkst izmantot tikai kaisāmo materiālu, kurā sāls koncentrācija nav lielāka par 20%. Tīru sāli uz ietvēm kaisīt nav ļauts, izņemot sasalstoša lietus gadījumā. Visā pilsētā pāreja uz centralizētu pašvaldības ielām piegulošo ietvju kopšanu ziemā notiks līdz 2024./2025.gada ziemas sezonai.

Namu īpašnieki un apsaimniekotāji aicināti parūpēties arī par jumtu attīrīšanu, lai no jumta krītošs sniegs un lāstekas neapdraudētu gājējus. Ietves norobežošana pieļaujama tikai uz jumta tīrīšanas laiku. Par no jumta notīrīta sniega savākšanu no ietves un no brauktuves atbildīgi namu īpašnieki, tostarp arī RVC zonā.