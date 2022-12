Latvijā sākusies gripas epidēmija

No monitoringā iekļautajām slimnīcām pagājušajā nedēļā tika ziņots par astoņiem stacionētiem gripas pacientiem. Kopumā līdz šim ar apstiprinātu gripas diagnozi hospitalizēti 23 pacienti. Viņi bija dažādās vecuma grupās, piemēram, divi pacienti bija vecuma grupā līdz četriem gadiem, pieci - no piecu līdz 14 gadu vecumā, astoņi - no 15 līdz 64 gadu vecumā, bet vēl astoņi - vecuma grupā virs 65 gadiem.