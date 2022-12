Trešdien avārijās cietuši 26 cilvēki

Latvijā vakar kopumā reģistrēti 178 ceļu satiksmes negadījumi, 26 no kuriem bijuši arī cietušie. Rīgā deviņās šādās avārijās kopumā cietuši 11 cilvēki, no kuriem četri bijuši gājēji. Zemgalē kopumā sešās avārijās traumas guvuši astoņi cilvēki, no kuriem viens bija gājējs, Vidzemē un Kurzemē - pa trim, bet Latgalē - viens.