Apple ierīcēs īpaša vērība tiek pievērsta datu drošībai

Neatkarīgi no tā, cik droša ir ierīce, nav iespējams garantēt simtprocentīgu drošību viena vienkārša iemesla dēļ – cilvēka kļūda vai lietotāja kļūda.

Diemžēl šādi gadījumi nav retums. Ponemon institūta jaunākais biznesa iekšējo apdraudējumu pētījums "2022. gada iekšējo apdraudējumu patiesā cena" atklāja, ka vairāk nekā pusi (56 %) kibernegadījumu uzņēmumos izraisa darbinieka vai partnera neuzmanība, un katrs no šiem incidentiem vidēji izmaksā vairāk nekā 484 000 eiro.

Apple mobilās ierīces pārvaldības (MDM) risinājums automātiski rūpējas par ierīces uzstādījumiem, iestatījumiem un lietotnēm. MDM iebūvētie drošības un pārvaldības rīki ļauj organizācijas IT profesionāļiem pārraudzīt un aizsargāt komercinformāciju, kā arī konfigurēt un pārvaldīt ierīces iestatījumus, kamēr darbinieki tās lieto.

Visas iPhone un iPad lietotnes nāk no drošā App Store. Tajā ir pieejamas arī Mac lietotnes, bet tās var lejupielādēt un instalēt no tīmekļa. Lai nodrošinātu papildu drošību, no macOS 10.15 var darboties tikai Apple apstiprinātas lietotnes. Turklāt macOS ir pieejams ar standarta antivīrusa programmu, kas bloķē, kā arī, ja nepieciešams, noņem ļaunprātīgās lietotnes.