Analītiķi prognozē, kad inflācija Latvijā sāks mazināties

"No vienas puses, tas ir jauki un liek tautsaimniecībai aktīvāk darboties, no otras puses, ja atceramies ekonomikas pamatlikumus, lielāks pieprasījums un lielākas izmaksas uzņēmējiem nozīmē arī turpmāku spiedienu uz cenu kāpumu. Svarīgi ir arī tas, no kādiem avotiem uzņēmumi šo algu pieaugumu kompensēs. Versijas ir dažādas - jaunos izdevumus pārlikt uz preču un pakalpojumu pircējiem, proti, paceļot cenas, vai arī atsacīties no kādas savas peļņas daļas, kas vairumā nozaru, tiesa ne visās, Latvijā vēl ir gana liela," pauž Opmane.